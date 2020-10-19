«Ревнуют к достойным»: фигуристка Тотьмянина резко высказалась об актере Чепуренко

Жена Алексея Ягудина получила травму и больше не участвует в ледовом шоу.

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина принимала участие в шоу «Ледниковый период». Ее напарником был актер Вячеслав Чепуренко. Но на одной из тренировок жена Алексея Ягудина получила травму ноги — партнер неправильно выполнил один из элементов. Теперь он катается с Яной Хохловой.

Фанаты Татьяны заподозрили неладное и решили расспросить ее лично. По их мнению, причиной распада пары стала ревность Алексея Ягудина. В своем Instagram фигуристка ответила одной из подписчиц.

«Ревнуют к достойным, а не к обертке», — написала Тотьмянина.

Как отреагировал на подобное заявление Чепуренко, неизвестно. Сможет ли теперь пара воссоединиться, тоже большой вопрос. Хотя организаторы шоу «Ледниковый период» ждут возвращения Татьяны.