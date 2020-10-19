Без тормозов: Лобода в платье-сорочке из сливочного шелка с размахом отметила 38-летие

Светлана Лобода недавно побывала в Киеве. Она решила наведаться в родные края накануне своего дня рождения. Девушка погуляла по городу и, скорее всего, увиделась с родными. Поклонники стали гадать, где она отметит свое 38-летие. Но никто не ожидал, что певица улетит в Дубай, и уже там в одной из знаменитых высоток закатит вечеринку. Она начала праздновать еще ночью, а на следующий день продолжила праздник. Артистка пригласила только самых близких друзей.

Лобода выбрала ресторан Chalet Berezka, где в меню есть оливье и голубцы с окрошкой. Зал был украшен сотнями свечей. Именинница появилась на публике словно королева. Она облачилась в платье-сорочку из сливочного шелка с разрезом. В руках певица держала бокал. Она продефилировала на шпильках, показав всю свою грацию. Светлана распустила волосы. Она танцевала под живое исполнение разных артистов.

Завершилось все тортом, который вынесли имениннице. Она стала активнее танцевать, увидев двухъярусное белое произведение искусства в виде десерта.

Напомним, что ранее Лобода также поделилась кадрами, на которых нежилась в ванне. Девушка будто специально засветила новое кольцо на руке с бриллиантом в 10 карат. Такое украшение эксперты оценили в 1,5 миллиона долларов. Не исключено, что певица получила предложение руки и сердца от своего таинственного возлюбленного. Ведь отца своей младшей дочки звезда до сих пор скрывает.