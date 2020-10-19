«Дай бог, чтобы он повел сына в школу и институт»: Христенко высказался о ребенке Петросяна

По словам артиста, он не ожидал, что сатирик в таком почтенном возрасте снова станет отцом.

Артист и пародист Игорь Христенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о рождении ребенка в семье сатирика и своего друга Евгения Петросяна. Как известно, юморист стал отцом в возрасте 74 лет.

«Я был потрясен, честно говоря, что он стал отцом. Дай бог, чтобы он повел сына в школу и институт». Игорь Христенко

Как отметил артист, с Петросяном они сдружились много лет назад на проекте «Кривое зеркало». Он объяснил, почему программа закрылась. «Каждый продукт и каждый театр имеет свой цикл жизни. Но десять лет мы все-таки продержались вместе в «Кривом зеркале». Мы не ругались с Петросяном, когда я уходил. Поножовщины не было. Обошлись без судебных процессов. Я занимался своим делом, а Евгений Ваганович был капитаном и повел корабль в другое море. Его бывшая жена Елена Григорьева, которая когда-то работала вместе с нами, сейчас резко изменила внешний вид. Потрясения, как теперь мы понимаем, порой бывают полезны», — заметил он.

Игорь Христенко — известный пародист. Он прославился по программе «Кривое зеркало» и передаче «Это смешно».