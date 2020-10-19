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Звездный гость

Просто и со вкусом: Валерия позировала в белом хлопковом платье с кружевом и шляпке

Певица с мужем, Иосифом Пригожиным, проводят совместный отпуск.

Просто и со вкусом: Валерия позировала в белом хлопковом платье с кружевом и шляпке
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

С наступлением осени многие звезды поспешили наверстать упущенный летом отпуск. Например, Ксения Бородина с семьей улетела в Турцию, певица Глюкоза отдыхает на Мальдивах. Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным тоже улетели в теплые края, но не торопятся афишировать, куда именно.

Певица Валерия поделилась новым снимком с отдыха. Звезда предстала в летнем хлопковом платье молочного оттенка с кружевами и соломенной шляпке. Поклонникам образ артистки пришелся по душе:

«Милая красавица, нежный образ, Вам идет!», «Красивая, лучезарная, восхитительная и очень талантливая Валерия!», «Красивая», «Вам очень идет этот образ! Такая кокетка!», «Какая Вы красивая! прекрасный кадр счастливой женщины!!!» — пишут фолловеры.

А накануне Валерия выгуляла трендовые украшения сезона — многослойные цепи. Эвелина Хромченко причислила этот аксессуар в категорию самых модных.

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