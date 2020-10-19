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«Осенние гортензии»: Рудковская похвасталась завтраком в сизых тонах

Продюсер сервировала стол посудой в тон цветам.

«Осенние гортензии»: Рудковская похвасталась завтраком в сизых тонах
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Яна Рудковская вместе с мужем, Евгением Плющенко, занимается вопросами строительства новой ледовой арены для Академии фигурного катания, которую основал спортсмен. И накануне звездная пара с сыном Сашей побывала на стройке, откуда провела ознакомительную экскурсию для поклонников.

В свободное от работы время Рудковская уделяет внимание любимым хобби. Одно из них – это сервировка завтраков. Девушка обожает оформлять утренний стол, и неизменно украшает его цветами. На сей раз трапезу светская львица оформила в сизых тонах – букет синих гортензий гармонично сочетается у Рудковской с посудой в тон. Компанию им составили плоды чернослива и виноград.

«Доброе утро, осенние гортензии и вкусный завтрак», — подписала Рудковская снимок, который опубликовала в Сети.

Яна Рудковская поспешила напомнить, что с наступлением сезона простуд и продолжающейся пандемией коронавируса не стоит забывать о защите. «Носите маски и перчатки», — посоветовала продюсер.

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