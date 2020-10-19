«Мы три года жили счастливо»: экс-подруга Дайчева рассказала, как возлюбленный ушел к Алексе

Бывшая подруга фитнесс-тренера Вячеслава Дайчева Александра Сивкова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что любимый бросил ее и ушел к певице Алексе, когда она была беременна.

«Он встретил новую пассию, когда я была беременна. Еще с утра целовал ноги, а потом просто сбежал. Он перестал брать трубку и отключил телефон. Я считаю, что всему виной его возраст. Ему всего 25 лет, а ей 30. Любит молоденьких». Александра Сивкова

По словам девушки, которая когда-то выступала в балете певца Филиппа Киркорова, ей очень обидно, что Дайчев ее бросил. «Мы три года жили счастливо. Уважали и любили друг друга. В наших отношениях даже не было ругани. Может он и ушел, что ему скучно стало. Однажды он пригласил Алексу на вечеринку по случаю моей беременности. Позже он признался, что у него есть девушка, с которой ему комфортно. Я не пробовала его удержать. В 30 лет я уже не хотела никому взбучку устраивать. Я знаю, что он сделал Алексе предложение», — сказала Сивкова.

Напомним, что Алекса — известная украинская певица. Приобрела популярность после проекта «Фабрика звезд-4», где у нее был роман с рэпером Тимати.