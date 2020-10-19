«Все на природу!»: Нетребко в желтом пальто миди посетила итальянскую агроусадьбу

Сын оперной певицы Тьяго во время визита прокатился верхом на коне.

Оперная дива Анна Нетребко, оправившись от коронавируса, вернулась к работе. Звезда поспешила на гастроли в Милан, где дала несколько концертов в La Scala. А в выходные с сыном Тиаго и подругами отправилась на прогулку по местным достопримечательностям и интересным уголкам. Так, в числе посещенных оказалась агроусадьба с конюшней и фермой с домашними животными.

«Агрокультура — это жизнь! Все на природу!» — подписала артистка.

Нетребко прогулялась вдоль загонов с козами, овечками, свиньями, пообщалась с лошадьми, а ее сын Тьяго даже прокатился верхом на коне.

Для загородной поездки Нетребко выбрала комфортную, но стильную одежду. Она облачилась в бежевые кюлоты, леопардовый свитер и желтое пальто актуальной длины миди.

Кстати, перед тем как вернуться к работе, Нетребко навестила отчий дом в Краснодаре. Там звезда мировой оперы насладилась теплыми вечерами и красотой природы — она устроила фотосессию в винограднике.