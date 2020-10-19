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Звездный гость

Семейная идиллия: Максим Галкин рассмешил собственных детей

Новый снимок Лизы и Гарри умилил поклонников звездного семейства.

Семейная идиллия: Максим Галкин рассмешил собственных детей
Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарри и Лиза. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина — 7-летние Гарри и Лиза каждый день радуют фанатов новыми успехами. Недавно юморист показал, как он с дочкой разговаривает на французском языке. Гарри тем временем осваивает навыки кунг-фу. При этом звездные дети успевают ходить в школу и весело проводят свободное время.

На одной из фан-страничек Лизы в Instagram появилось совместное семейное фото. На снимке в саду Максим Галкин держал на руках смеющихся сына и дочь. Поклонников умилил снимок.

«Замечательный папа! Такое счастье нужно заслужить!» — писали пользователи Сети.

Накануне Лиза Галкина удивила Аллу Борисовну своими навыками. Девочка смастерила сандалии из бумаги, которые надела на себя. При этом дочь Пугачевой рассказала, как сделала такую оригинальную вещь.

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