«Моя малышка»: «солнечный» сын Бледанс в оливковой куртке впервые отметился с сестрой на прогулке

Верочка родилась в семье Семина меньше года назад.

В феврале 2020 года бывший муж Эвелины Бледанс стал папой второй раз. У Александра Семина и его жены Марины Ментусовой родилась девочка Вера.

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Восьмилетний «солнечный» сын актрисы Семен Семин очень обрадовался, когда узнал, что у него теперь есть сестренка. Свою маленькую родственницу он стал трогательно называть «кровиночкой» и «маленькой». Ласковый мальчик искренне привязался к девочке.

Но, похоже, что и малышка Вера тоже очень трепетно относится к своему старшему брату, который часто бывает в доме своего отца. Как выглядит общение двух его наследников, Александр продемонстрировал в блоге Семена. Именно экс-муж Эвелины регулярно заполняет его свежими фото и видео.

На этих кадрах мальчик нежно целует Вере ручки, укладывает спать, гуляет с колясочкой на улице, кормит с ложечки, играет, поет под гитару и читает сказки.