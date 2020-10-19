Чем больше, тем моднее: Нюша вслед за Валерией выбрала трендовое многослойное украшение

Певица Валерия в своем Instagram поделилась селфи, на котором предстала в самом трендовом украшении сезона. Она выбрала многослойные цепи разных размеров, с подвесками. По замечанию стилиста Анастасии Пахолковой, такой аксессуар нынче — абсолютно универсальная история, которая подойдет подо все.

Вот и певица Нюша предстала в трендовом украшении сезона. Она выбрала цепи с крупными звеньями в желтом металле, дополнив комплект массивными серьгами-кольцами в тон.

Кстати, модницам на заметку: помимо массивных и многослойных цепей, крупных серег эксперт моды Эвелина Хромченко к актуальным украшениям в этом сезоне отнесла жемчуг и броши — их можно носить сразу несколько.