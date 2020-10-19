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Звездный гость

Стоцкая в мерцающей кружевной блузке с рукавами-буфами предстала на вечеринке с Киркоровым

Светская встреча была организована по поводу премьеры мюзикла «Шахматы».

Стоцкая в мерцающей кружевной блузке с рукавами-буфами предстала на вечеринке с Киркоровым
Анастасия Стоцкая. Фото: instagram.com/100tskaya/

На днях в Театре МДМ состоялась премьера мюзикла Дмитрия Богачева «Шахматы». Многие звезды восприняли постановку благосклонно. В частности, Лариса Долина, пришедшая на представление в черном платье с меховым манто, восторженно резюмировала: «Красиво, профессионально и талантливо».

Кумир миллионов Ольга Бузова назвала показ музыкального представления «главной театральной премьерой». Специально для выхода в свет она заказала наряд в стиле черной шахматной королевы.

Отметился на показе и Филипп Киркоров, который пришел специально полюбоваться на свою любимицу Анастасию Стоцкую, исполнившую в постановке одну из главных ролей. Музыкант также постарался предстать аутентично смыслу спектакля и явился в театр во всем черном. Его рыжеволосая подруга позировала перед фотокорреспондентами в серебристой мерцающей блузе, сшитой из кружева. Пышные рукава-буфы и заметный воротник на ней также напоминали образ королевы.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/100tskaya/

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Анастасия СтоцкаяАнастасия Стоцкая последние новостиЛариса ДолинаМюзикл "Шахматы"новости театраФилипп Киркоров