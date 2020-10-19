Стоцкая в мерцающей кружевной блузке с рукавами-буфами предстала на вечеринке с Киркоровым

На днях в Театре МДМ состоялась премьера мюзикла Дмитрия Богачева «Шахматы». Многие звезды восприняли постановку благосклонно. В частности, Лариса Долина, пришедшая на представление в черном платье с меховым манто, восторженно резюмировала: «Красиво, профессионально и талантливо».

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Кумир миллионов Ольга Бузова назвала показ музыкального представления «главной театральной премьерой». Специально для выхода в свет она заказала наряд в стиле черной шахматной королевы.

Отметился на показе и Филипп Киркоров, который пришел специально полюбоваться на свою любимицу Анастасию Стоцкую, исполнившую в постановке одну из главных ролей. Музыкант также постарался предстать аутентично смыслу спектакля и явился в театр во всем черном. Его рыжеволосая подруга позировала перед фотокорреспондентами в серебристой мерцающей блузе, сшитой из кружева. Пышные рукава-буфы и заметный воротник на ней также напоминали образ королевы.