«Ты вместо шведской стенки для сына»: Савельева показала редкое видео с малышом Леоном

Певица не демонстрирует материнство в микроблоге, но иногда все-таки делает исключение.

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой в марте 2019 года. У не в браке с актером Кириллом Сафоновым на свет появился сынок Леон. Кроху мама с папой оберегают от лишних глаз, поэтому снимков с малышом в Instagram звезд вы не найдете.

Иногда молодая мамочка делает исключения. Правда, невероятно редкие, и оттого более ценные. Певица сняла забавное видео с сыном, на котором заметно, как подрос малыш. Он, как и многие детки полуторагодовалого возраста, обожает ползать по маме, и Савельева запечатлела этот трогательный момент.

«То чувство, когда ты вместо шведской стенки для сына», — подписала видео Савельева.

Многим подписчицам такое видео откликнулось. Они вспомнили, как росли их дети, и поспешили поделиться: