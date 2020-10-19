Выгодный ракурс: Глюкоза на мальдивском пляже похвасталась идеальными бедрами

Многие звезды этим летом отказались от отпуска или отложили его до лучших времен. Из-за пандемии коронавируса, которая продолжается с марта текущего года, не все страны были готовя принять иностранных туристов. Но Мальдивы все-таки открыли свои границы, и для некоторых селебрити это стало поводом паковать чемоданы.

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Отправилась на один из райских островов певица Глюкоза, настоящее имя которой — Наталья Чистякова-Ионова. Звезда поспешила насладиться невероятными видами океана и позагорать на белоснежных песчаных пляжах. Она призналась:

«Моя перезагрузка выглядит так», — написала артистка.

Глюкоза поделилась с поклонниками пейзажами, которые открываются из окон ее виллы. Не постеснялась артистка похвастаться и своей точеной фигуркой. Она запечатлелась в купальнике на фоне океана с выгодного ракурса, открывшего подписчикам вид на ее идеальный силуэт — осиную талию, красивые ягодицы и длинные ноги.