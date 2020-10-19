На стиле: Бузова вслед за Кудрявцевой облачилась в пудровый брючный костюм

В эфире программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко заметила, что брючный костюм в гардеробе — это грамотное приобретение. Он позволяет не тратить много времени на подбор комплекта, поскольку снимает этот вопрос полностью. И при этом выглядит его обладательница с иголочки — стильно, эффектно и актуально. Цвет наряда может быть абсолютно любой. И многие звездные модницы по совету фэшн-эксперта обзавелись костюмами.

Не так давно телеведущая Лера Кудрявцева отметилась на съемках шоу «Звезды сошлись» в пудровом комплекте оверсайз. Вслед за ней в таком же оттенке, но более приталенном варианте костюм выгуляла Ольга Бузова. Жакет теледива предпочла двубортный и свободного кроя брюки.

Кстати, Бузова выбрала беспроигрышный аутфит в виде брючного костюма в гости к Ивану Урганту на его вечернее шоу. Там поющая телеведущая появилась в белоснежном безразмерном комплекте.