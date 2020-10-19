«86 — это юность!»: Нетребко тепло поздравила папу с днем рождения

Хоть певица и находится вдали от отчего дома, она все равно отметила праздник.

Оперная дива Анна Нетребко улетела в Милан, чтобы дать несколько концертов в La Scala. Но в день рождения своего отца Юрия Николаевича она поспешила обратиться к нему через микроблог и разместила фотографии именинника. Ему исполнилось 86 лет.

«86 — это юность! Виноград нынче зелен! Любим, гордимся! Здоровья и долгих лет!!!» — тепло обратилась к отцу певица.

Несмотря на расстояние, разделяющее ее с отцом, Анна все равно отметила его праздник вместе с ним онлайн — за большим столом с друзьями.

Нетребко совсем недавно навещала отчий дом: она гостила в Краснодаре почти неделю сразу после выписки из московской клиники, где лечилась от коронавируса. На родине звезда отдохнула, встретилась с друзьями, родственниками, а затем улетела в Вену, чтобы продолжить европейские гастроли.