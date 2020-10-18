«Кто ваш кумир?»: Кристина Асмус ответила на вопросы поклонников

Актриса Кристина Асмус из-за болезни лишена в последнее время общения со своим зрителем. Будучи на карантине, исполнительница главной роли в фильме «Текст» не встает с постели и видит мир только через экран смартфона. Именно поэтому Кристина предоставила подписчикам возможность больше узнать о ней.

Поклонники артистки задали в Stories ее личного профиля несколько вопросов для Асмус. Одним из самых интересных был вопрос о кумире «звезды» «Интернов».

«Кто ваш кумир?Может быть, кумир детства…», — спросили фанаты.

Девушка не стала подбирать сложных фраз. Кристина предпочла выбрать тактику «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» и отправила подписчикам фотографию любимого артиста.

Им оказался 71-летний Валерий Леонтьев. В молодые годы Валерий Яковлевич сводил с ума многих женщин своими яркими и дерзкими нарядами, а также спортивным телом и кудрявой шевелюрой. Кристина Асмус не стала исключением и тоже попала под чары обаятельного мужчины.

Напомним, что сейчас девушка находится в активном поиске будущего избранника. После развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым Асмус еще не вступала в любовные отношения.