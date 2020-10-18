«Не беременна»: Рита Дакота прокомментировала слухи об «интересном положении»

Исполнительница авторских песен Рита Дакота разместила в Stories личного профиля официальное заявление о своем положении. Девушка призналась, что в ближайшее время не планирует заводить детей.

Артистка опубликовала фото, которое послужило источником слухов о второй беременности Дакоты, и написала:

«Друзья, я не беременна! Не беременна, НЕ беременна. Спасибо».

Певица выбрала для светского мероприятия не совсем удачное платье, которое сразу стало предметом сплетен о беременности.

«Рита беременна или мне так кажется?», «Мне тоже показалось или не показалось?», «Вы беременна? Поздравляю», «Хватит уже скрывать свою беременность в конце концов», — прокомментировали поклонники фотографию черного обтягивающего платья.

Однако знаменитость только недавно начала свою жизнь заново. После измен бывшего мужа и неудачного брачного опыта Дакота не спешит с рождением еще одного малыша. Сейчас девушка воспитывает дочку Мию. А также наслаждается новым романом с актером и клипмейкером Федором Белогаем. Не так давно пара устроила откровенную фотосессию во время пикника.