Компромат на актера: девушка Брэда Питта готовится раскрыть все секреты

Роман Брэда Питта и Николь Потуральски длился несколько месяцев. По слухам, они познакомились в прошлом году в Берлине. Пара отдохнула во французском поместье в августе и, по сообщениям СМИ, больше не виделась. Модель с тех пор находится в Германии, а актер в США.

Как сообщает Micky, Николь готовится выдать компромат на Брэда. Эта информация просочилась в СМИ, после чего Питт пришел в ярость. Ведь сейчас у актера и без того хватает проблем. В эти дни идет разбирательство с экс-супругой Анджелиной Джоли по поводу опеки над их детьми. А какой компромат подготовила немецкая модель – пока неизвестно.

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Внимательные зрители впервые заметили Николь Потуральски и Брэда Питта в прошлом ноябре на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. И только после того, как модель побывала во французском поместье актера, об их романе стало известно всем.