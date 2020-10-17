«Смотрите в свои трусы»: Рудова категорично ответила хейтерам

Наталья Рудова постоянно радует своих фанатов откровенными снимками. То она в дерзком платье, то в бикини на тонких тесемках. Блондинка с удовольствием демонстрирует свою точеную фигуру, но при этом попадает под шквал критики. В своем Instagram, в котором, к слову, более четырех миллионов подписчиков, Рудова ответила всем тем, кто изливает яд в комментариях к ее публикациям.

«Люди отвыкли отвечать за свои слова, трусы, прячущиеся за закрытыми аккаунтами и левыми страницами, а иногда и совсем отшибленные со своих, но таких ужасных… Очень часто пишут «отцы» ужасные пошлости и «счастливые мамочки» омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает, или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком… спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам «ущербным» по вашим словам, лезете… Я решаю, что мне делать и как мне жить. Смотрите в свои трусы и следите за своими жизнями», — написала Рудова.

По мнению актрисы, понятия чести и достоинства давно не существует. Многие комментаторы согласились с Натальей.