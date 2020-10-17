«С днем рождения, Дмитрий Сергеевич!»: Киркоров отметился личным поздравлением Пескова

Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге поздравительный пост ко дню рождения Дмитрия Пескова. Артист разместил совместную фотографию с мужем Татьяны Навки, и написал под снимком много теплых слов в адрес пресс-секретаря президента РФ.

«С днем рождения, Дмитрий Сергеевич! Пусть удача тебя любит, пусть любовь тебя вдохновляет, пусть вдохновение толкает тебя на великие поступки, пусть такие поступки делают тебя сильнее, состоятельнее, увереннее и счастливее», — подписал публикацию певец.



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Киркоров также подчеркнул достоинства товарища, пожелав, чтобы его дружба с Песковым не прекращалась:

«Оставайся таким же надежным соратником такого Великого человека, верным другом, любящим отцом, интересным собеседником и просто дорогим для меня человеком».

Поклонники Киркорова присоединились к поздравлению:

«Мира и всех благ», «Долгих лет жизни, главное — не болеть», — пожелали Пескову в комментариях.

К слову, этой весной Дмитрий Песков вместе с женой Татьяной Навкой переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее Дмитрия Пескова в Instagram поздравила его супруга — 45-летняя фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка опубликовала в stories фото, на котором пресс-секретарь запечатлен с воздушным шариком в руках. На праздничном шаре написано: «Папочка, мы тебя любим!».