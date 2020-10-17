«Василек, а кто это?»: жена Басты поделилась творчеством дочек

Жена рэпера Басты (Василий Вакуленко) 40-летняя Елена Пинская опубликовала в stories своего Instagram рисунки своих дочек. 10-летняя Маша и 7-летняя Василиса увлеченно создавали шедевры в своих блокнотах во время семейного обеда в кафе.

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Супруга Басты на видео обратилась к младшей девочке:

«Василек, покажи, кто это?», — спросила звездная мама у дочки.

На это маленькая Василиса продемонстрировала рисунок девушки с длинными волосами и выразительными губами.

«Как симпатично!», — отреагировала на творчество дочери Пинская.

Нарисованное на второй странице разворота озадачило маму: жена рэпера не сразу поняла, что именно изобразил ее ребенок. Оказалось, что у героини, которую рисовала Василиса, настолько длинные волосы, что их пришлось отрезать.

«Ее просто постригли!», — пояснила творчество младшей сестры 10-летняя Маша, старательно рисуя в своем блокноте.

Елена Пинская часто делится с аудиторией моментами семейной жизни. Супруга Василия Вакуленко с огромной нежностью признается в любви к мужу и своим дочкам. Семья публикует трогательные и забавные совместные фото и видео, которые всегда вызывают умиление у фанатов.

Пинская и Вакуленко вместе уже 13 лет.