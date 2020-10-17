«Сказочный букет»: Рудковская похвасталась завтраком с японскими цветами

45-летняя светская львица Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко недавно объявили о пополнении в их семье. На свет появился второй общий ребенок, сын Арсений. Хлопот у родителей прибавилось. Рудковская почти ежедневно принимает десятки подарков от друзей, коллег и партнеров в честь новорожденного, и один из них прибыл из Японии. И молодая мамочка оформила им свой завтрак.

У Рудковской есть давняя традиция – демонстрировать свои утренние трапезы, оформленные в роскошных и изысканных вариантах. На этот раз центром композиции стали белые цветы от японских поклонников.

«Этот сказочный букет они заказали для Арсения! Arigato», — похвасталась инстадива.

Белоснежные гортензии, орхидеи и жасмины заняли почетное место на столе. Подписчики оценили: