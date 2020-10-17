Блеснула фигурой: Ляйсан Утяшева в латексном комбинезоне пришла на бал с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнеса. Они вместе уже восемь лет и растят двоих детей: Роберта и Софию. Экс-гимнастка всегда хвалит мужа за то, что он заботливый и всегда готов присмотреть за наследниками, если возлюбленная занята на работе. В последнее время ведущая шоу «Танцы» старается чаще выходить в свет и блистать в люксовых нарядах.

Однако на днях появились слухи, что Воля не всегда верен своей жене. В Сети появился кадр, где он якобы запечатлен в нетрезвом состоянии. Более того, фото опубликовала Дарья Иванова, которая имеет не самую лучшую репутацию. Девушке и Павлу сразу приписали связь. Но накануне Утяшева приехала в Санкт-Петербург вместе с мужем. Они вместе стали готовиться к выходу в свет. Для появления на рок-балу спортсменка облачилась в латексный комбинезон с глубоким декольте, а также надела шпильки и накидку-мантию.

«Супергерой «Женщина-клеенка», — назвал ее образ Павел.

Он надел брюки и водолазку в одном цвете. Юморист сопроводил супругу на светский раут. Там они встретили модель Марию Миногарову. За одним столиком они не только пообщались, но и потанцевали. Утяшева продемонстрировала идиллию в отношениях с мужем и даже блеснула безупречной фигурой в полушпагате, закину ногу на Волю.

Поклонники восхитились парой. Многие рады, что слухи о проблемах в семье не подтвердились. «Очень стильные образы. Брутально», «Вы оба крутые. Классная семья, так держать „Воляшевы“», «На стиле ребята», «Какое шикарное колье», «Раб и госпожа?», «Вот это наряды», «Уже не разберешь где Паша, а где жена, перехудела», — прокомментировали кадры пользователи Сети.