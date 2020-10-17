Горячий тренд: Маликова выбрала для прогулки самый модный пиджак осени

Певица подобрала под него клетчатую рубаху и джинсы-«варенки».

С наступление осени в моду ворвались кожаные жакеты и пиджаки. Многие звезды поспешили пополнить свой гардероб этим острым трендом. Среди обладательниц актуальных моделей оказались Ксения Бородина, Ирина Дубцова, Валерия и многие другие селебрити.

Певица Инна Маликова накануне выгуляла свой кожаный пиджак. Модница отдала предпочтение черному, сочетав его с клетчатой рубахой и джинсами-варенками. В руках девушки красовалась «вечная классика»- черная стеганная сумочка Chanel.

«Какая же Вы суперская! Красивая, неповторимая, солнечная», «Лук обалденный», «Стильная», «Фото просто супер», «Красавица», «Инна отлично выглядишь», «Выглядишь потрясающе!», — пишут в комментариях поклонники.

Отметим, что стилист Лариса Тимиряева в комментарии для портала Teleprogramma.pro ранее отмечала, что одним из главных трендов осени-2020 является кожа, соответственно, самым модным жакетом —оказался кожаный.