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«Жду встречи»: Марина Александрова ярко отметила начало выходных

Актриса рассказала, как проводит пятничный вечер.

«Жду встречи»: Марина Александрова ярко отметила начало выходных
Актриса Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova/

38-летняя актриса Марина Александрова показала в stories своего микроблога, как проводит вечер перед началом выходных. Артистка повеселила поклонников: сначала звезда сериала «Екатерина» опубликовала селфи из ресторана с подписью:

«Пятница. Вечер. Жду встречи с мужем!».

На снимке актриса предстала в черной водолазке, поверх которой Александрова надела массивную цепь. Артистка собрала темные волосы в низкий хвост на затылке, открыв взору окружающих золотые серьги затейливой формы. В ресторан знаменитость пришла с ярким макияжем, сделав акцент на глазах с помощью черных стрелок.

Александрова
Stories Марины Александровой. Фото: instagram.com/mar_alexandrova/

Однако следующей публикацией Александрова продемонстрировала чудеса пятничной магии: вместо мужа Андрея Болтенко рядом с актрисой оказалась ее подруга — архитектор Наталья Коротина. Знаменитость шутливо подписала фото:

«Магия и бокал вина!».

На нечетком снимке две приятельницы весело смеются, глядя в объектив камеры. Подруга актрисы Коротина пришла на встречу с Александровой в строгом черном пиджаке и белой блузке. На руке девушки — круглые золотые часы. Архитектор сделала выбор в пользу яркой помады цвета фуксия.

Марина Александрова
Марина Александрова с подругой Натальей Коротиной. Фото: instagram.com/mar_alexandrova/

 

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