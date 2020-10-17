Наезд на Асмус: сын Никаса Сафронова осудил безответственных звезд

Лука Затравкин считает поведение знаменитостей губительным не только для них самих, но и для их поклонников.

На днях было установено рекородное количество заболевших коронавирусом за все время эпидемии в России: за сутки было выявлено более 15 тысяч новых случаев COVID-19. Власти и СМИ непрерывно призывают граждан соблюдать меры осторожности — носить маски и перчатки, держать дистанцию в 1,5-2 метра от окружающих, а также регулярно дезинфицировать руки. Однако, все попытки призвать россиян к ответственности разбиваются о звездный авторитет знаменитостей, активно посещающих массовые мероприятия и пренебрегающих масками. На праздниках артисты крепко целуются, обнимаются и постят селфи с «коллегами» по цеху в своих Instagram.

Такое безрассудное поведение не могло пройти безнаказанно: за последние несколько дней с коронавирусом слегли многие звезды, в том числе Анна Семенович, Юрий Башмет и Кристина Асмус. Последняя услышала больше обвинений, чем слов поддержки. Так, сын Никаса Сафронова Лука Затравкин в разговоре с kp.ru раздраженно прокомментировал поведение актрисы:

«Она же везде ходила без маски — это настоящее преступление! Видимо, чувствовала себя неуязвимой, но жизнь доказала обратное. Надеюсь, когда Кристина выздоровеет, она поймёт, как глубоко заблуждалась и станет более серьезно подходить к вопросам собственной безопасности».

Затравкин уверен, что демонстративное несоблюдение артистами мер предосторожности по-настоящему вредит их поклонникам:

«Кто дал звёздам право пренебрегать ограничениями, которые действуют для всех остальных? Это очень опасный тренд: глядя на знаменитостей в Инстаграмах, миллионы их подписчиков начинают вести себя также, позабыв о мерах безопасности — не носят маски, не пользуются санитайзерами. Но народ — не звезды: едва заболев, те сразу звонят министрам, чтобы их определили в лучшую клинику, организовали лучших медиков, выделили особую палату».

По словам сына художника, обычные люди должны гораздо ответственнее подходить к борьбе с распространением инфекции, ведь народ не может обеспечить себя тем же уровнем лечения, что и звезды:

«Если в больницу попадает условная Бабкина, главврач знает: случись что, его репутация пострадает сильнее, чем от сотен рядовых пациентов».

Сам пианист не расстается с профессиональным респиратором с максимальной защитой от вирусов: сын художника страдает от избыточного веса, что повышает риск смертности от вируса в 9 раз.

Также коронавирусом за начало осени переболели Марина Александрова и Андрей Гайдулян.

Некоторые артисты совершенно спокойно относятся к вероятности повторного карантина: так, Эвелина Бледанс смело советует поклонникам больше целоваться, а Анфиса Чехова убеждает окружающих, что бояться вируса бессмысленно.