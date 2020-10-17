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«Мы тебя бесконечно любим!»: Игорь Саруханов тепло поздравил с днем рождения подросшую дочь

Девочка, которой исполнилось 12 лет, растет настоящей красоткой.

«Мы тебя бесконечно любим!»: Игорь Саруханов тепло поздравил с днем рождения подросшую дочь
Игорь Саруханов с семьей. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Игорь Саруханов в Instagram поздравил с днем рождения свою старшую дочь Любу. Девочке исполнилось 12 лет. Надо сказать, что наследница звезды какой-то неземной красоты. Она очень похожа на героиню из детских русских народных сказок.

«Сегодня моей старшей дочери Любочке — 12 лет! Доченька, успехов тебе во всем! Мы тебя бесконечно любим!»

Игорь Саруханов

«С днем рождения, вашу девочку. Здоровья и счастья ей», «Какая прелесть! Пусть будет здоровой и счастливой на радость маме и папе», «Красавица она у вас. Хорошая девочка. Главное, чтобы она была счастлива и здорова. Остальное приложится само собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Игоря Саруханова две дочери. Младшей Розалии в этом году исполнилось пять лет. Женой известного музыканта является член союза художников России Татьяна Саруханова. Кстати, она на 19 лет моложе своего звездного мужа.

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