«Лошадь хочет какать»: Собчак объяснила, как называется ее прическа

Ксения Собчак, по наблюдению многих стилистов, в последнее время сильно изменила вкусы в одежде. Все чаще теледива выбирает романтичные и женственные наряды, которые подчеркивают хрупкость и стройность ее фигуры. А вот в вопросах самоиронии звездная блондинка неизменна: «Волк в овечьей шкуре», — так она характеризует себя в девочковых платьях.

На этот раз Собчак рассказала про свою прическу. Она уложила волосы крупными локонами, «поставила» челку и объяснила, как называется такая укладка:

«В моем тинейджерстве такая прическа, со стоячей дыбом челкой, называлась «лошадь хочет какать», — объяснила телеведущая.

Подписчики не прошли мимо объяснений звезды и отреагировали: «Ксения, вы шикарная!», «Прикольная прическа. Что прикопались?», «Да нормальная прическа», «Ксения, вы очень симпатичная умная и с чувством юмора женщина».