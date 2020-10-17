«Чертовски горяча»: похудевшая Селена Гомес продемонстрировала точеную фигуру в купальнике

Певица убедила фанатов, что ее ментальное и физическое здоровье в норме.

28-летняя Селена Гомес восхитила поклонников новыми снимками. Горячий кадр знаменитости в одном бикини опубликовал бренд купальников, с которым сотрудничает звезда. Девушка впервые смело оголилась после пережитой операции. Знаменитость лечилась от волчанки, набрав вес в процессе борьбы с болезнью. Снимками из откровенной фотосессии Гомес продемонстрировала здоровое и постройневшее тело.

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На фото артистка предстала в ярком бикини, открывающем точеную талию певицы. Бирюзовый лиф купальника выгодно подчеркнул бронзовую кожу экс-возлюбленной Джастина Бибера. Верх пестрого бикини выделил пышную грудь Селены, открыв взору поклонников пикантную родинку в «ложбинке греха».

Постройневшая звезда лучезарно улыбается, глядя в сторону. В ее длинных волосах — нежные белые цветы, еще больше добавляющие сходство певицы с гавайскими красавицами.

Поклонники пришли в восторг от горячего снимка:

«Чертовски горяча», «Попросите ее запостить это фото на своей странице!», «Она настоящая русалочка», «Очаровательна», «Королева!», «Идеальна», — поделились эмоциями фанаты.

В личном аккаунте Instagram Гомес разместила фото в другом купальнике. На этот раз выбор певицы выпал на закрытую модель лазурного цвета. Высокая посадка купальника подчеркивает изящные бедра звезды. Из под одежды для плавания интригующе выглядывает грудь девушки. Сексуальности образу добавляет контрастная молния в верхней части купальника.

Перед камерой певицы позирует с высоко поднятыми руками. Правую ногу звезда отвела в сторону и поставила на носочек, демонстрируя не только собственную стройность, но и глубокий шрам на внутренней стороне бедра, полученный знаменитостью после операции.