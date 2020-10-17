«Три Олимпийские чемпионки!»: Навка позировала на селфи с Исинбаевой и Бестемьяновой

В новом телесезоне на Первом канале состоялась долгожданная премьера – шоу «Ледниковый период». Спустя длительный перерыв на арену вышли несколько пар артистов и фигуристов, чтобы проявить свои таланты и завоевать сердца телезрителей. В составе жюри на этот раз оказалась Татьяна Навка – участница предыдущего сезона.

На съемках нового выпуска компанию фигуристке составили Елена Исинбаева и Наталья Бестемьянова. Навка не упустила возможности сделать селфи со звездами и поделилась в Instagram:

«Сила воли, красота, грация, профессионализм и бесстрашие в одном фото. А все почему? Потому что на этом фото три Олимпийские чемпионки!», — подписала селфи Навка.

Среди судей отметились тренер Татьяна Тарасова, актер Андрей Бурковский и многие другие знаменитости. Ведущими в этом сезоне стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Участница шоу Ирина Пегова показала, что свой номер с партнером они построили на испанских мотивах, а сама актриса перевоплотилась в художницу Фриду Кало.