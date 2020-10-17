Леди люкс: Бородина на шопинге выгуляла новую сумочку Dior

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина – настоящая модница и шопоголик. Девушка не раз подчеркивала, что обожает делать покупки, причем, отдает предпочтение теледива люксовым вещам и аксессуарам.

Не так давно среди очередного улова, который Бородина совершила в люксовых бутиках, оказалась черная сумочка от Dior стоимостью более 250 тысяч рублей. Причем, девушка долго выбирала, какой аксессуар какого цвета ей взять – черный или белый. Поклонники помогли определиться, и накануне девушка поспешила выгулять свою обновку. Она отметилась с ней на очередном шопинге.

Кстати, точно такая же сумочка, только в белом цвете, появилась у Устиньи Малининой, дочки известного музыканта. Правда, выгуливает ее она в Лондоне — девушка поступила в Королевскую академию музыки и перебралась в столицу Англии.