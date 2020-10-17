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«Незабвенный вечно батя»: дочь Задорнова разместила снимок отца на берегу моря в шортиках

Известный артист ушел из жизни в ноябре 2017 года.

«Незабвенный вечно батя»: дочь Задорнова разместила снимок отца на берегу моря в шортиках
Михаил Задорнов. Фото: Globallookpress.com

Дочь покойного артиста и сатирика Михаила Задорнова Елена в Instagram разместила архивную фотографию со своим отцом. На кадре, который был сделан в начале девяностых годов, она находится с папой около моря. На Михаиле Задорнове можно увидеть симпатичные шортики и солнцезащитные очки. Сама Елена, совсем на тот момент еще маленькая девочка, сидит на песке.

«Папуля, незабвенный вечно батя! Ты для своей дочурки только верный! Хочу опять попасть в твои объятья, ну и люблю тебя неимоверно!»

Елена Задорнова

«Здесь твой папа особенно крут. Спасибо, что делитесь такими раритетными фотографиями», «Не торопитесь в его объятия. Ваш папа был действительно уникальным человеком», «Папу совсем не узнать на этом фото. Чудеса маскировки. Даже волшебная кепочка не нужна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Михаил Задорнов ушел из жизни в ноябре 2017 года. На момент смерти ему было 69 лет. Его дочь Елена от брака с Велтой Задорновой уже много лет живет в Европе на Мальте.

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