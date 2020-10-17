Зудина в косухе появилась на премьере «Доктора Лизы» с сыном и красавицей-дочкой от Табакова

Актриса Марина Зудина пришла в кинотеатр «Октябрь» со своими детьми от режиссера Олега Табакова, который несколько лет назад ушел из жизни. Семейство побывало на премьере фильма «Доктор Лиза» в кинотеатре «Октябрь». Отметим, что сын звезды Павел снялся в этом фильме в небольшой роли, чем очень порадовал маму. Особенно обратила на себя внимание дочь Зудиной Маша. Она появилась перед журналистами в косухе.
«Я давно не испытывала таких искренних и радостных эмоций! Я предполагала, что это будет хорошая, качественная, человеческая история. Но я не предполагала, что это будет так хорошо! Честно, без нажима, без нравоучений, без попытки морализировать, без истерик и лишних актерских и режиссерских эмоций, но так пронзительно и так точно!»
Как отметила Зудина, зрители во время сеанса, то смеялись, то плакали. У него в голове сложилось ощущение катарсиса после просмотра ленты. Актриса поблагодарила всех главных героев фильма. Особенно исполнительницу роли доктора Лизы свою коллегу Чулпан Хаматову.
Напомним, что на широкие экраны фильм «Доктор Лиза» выйдет 22 октября. Режиссером ленты стала Оксана Карас.