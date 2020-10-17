Зудина в косухе появилась на премьере «Доктора Лизы» с сыном и красавицей-дочкой от Табакова

Актриса Марина Зудина пришла в кинотеатр «Октябрь» со своими детьми от режиссера Олега Табакова, который несколько лет назад ушел из жизни. Семейство побывало на премьере фильма «Доктор Лиза» в кинотеатре «Октябрь». Отметим, что сын звезды Павел снялся в этом фильме в небольшой роли, чем очень порадовал маму. Особенно обратила на себя внимание дочь Зудиной Маша. Она появилась перед журналистами в косухе.

«Я давно не испытывала таких искренних и радостных эмоций! Я предполагала, что это будет хорошая, качественная, человеческая история. Но я не предполагала, что это будет так хорошо! Честно, без нажима, без нравоучений, без попытки морализировать, без истерик и лишних актерских и режиссерских эмоций, но так пронзительно и так точно!» Марина Зудина

Как отметила Зудина, зрители во время сеанса, то смеялись, то плакали. У него в голове сложилось ощущение катарсиса после просмотра ленты. Актриса поблагодарила всех главных героев фильма. Особенно исполнительницу роли доктора Лизы свою коллегу Чулпан Хаматову.

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Напомним, что на широкие экраны фильм «Доктор Лиза» выйдет 22 октября. Режиссером ленты стала Оксана Карас.