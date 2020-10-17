«Пойду с Вагашей гулять»: Брухунова похвасталась теплой сезонной обновкой

Татьяна Брухунова – настоящая модница. Девушка не упускает возможности побаловать себя обновками, и очень часто выбирает онлайн-шопинг. На этот раз к ней пришла посылка от отечественного дизайнера, которую жена Петросяна распаковала в Instagram.

«Без такой вещи уже не обойтись», — интригует модница.

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В коробке оказалась актуальная для этого сезона вещь – пуховик с капюшоном. Девушка обрадовалась, что на яркой куртке нанесены авторские принты, покрутила со всех сторон обновку и примерила.

«В выходные будет холодно, пойду с Вагашей гулять, как раз в таком теплом пуховике. По-моему, он очень крутой! Теперь похолодания не страшны!», — радостно резюмировала Брухунова.

Брухунова часто отдает предпочтение одежде от российских дизайнеров. Но и люксовых брендов у жены Петросяна много. Недавно она выгуливала стильное пончо Burberry.