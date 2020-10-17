«Новая фотография от мастера»: Пересильд позировала Исхакову на стуле в шелковом синем платье

Модный фотограф, как известно, часто работает со знаменитостями.

Актриса Юлия Пересильд в Instagram разместила красивый снимок, на котором она запечатлена в красивом шелковом синем платье. Кадр сделал модный фотограф Дмитрий Исхаков, который, как известно, не так давно расстался со своей женой певицей Полиной Гагариной.

«В ночи пришла новая фотография от мастера Дмитрия Исхакова, очень точно попавшая в мое вечернее послепремьерное настроение. Выпустили новый спектакль «Эбеновая кожа» на стихотворения Николая Гумилева. Сидим, выпиваем бокал красного сухого вина и вспоминаем, с чего вдруг мы решили это делать!» Юлия Пересильд

Как отметила Пересильд, их работа в театре получилась «не стыдной», и захватила их самих. Она добавила, что в этот вечер они много рассуждали с коллегами о мироздании, музыке, магии театра.

Напомним, что Юлия Пересильд родила двух детей от режиссера Алексея Учителя. Звезды долгое время скрывали этот факт от общественности.