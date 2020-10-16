«Сегодня пятница»: Ида Галич и Алан Басиев отрываются по полной

Видеоблогер и телеведущая Ида Галич недавно сообщила своим подписчикам в Instagram о болезни. 30-летняя артистка рассказала, что заразилась коронавирусом от мужа — бизнесмена Алана Басиева. И теперь пара вместе сидит на карантине. Сына звездные родители отправили к бабушке и дедушке, а сами записывают смешные видеоролики. Одним из таких Галич поделилась в личном микроблоге.
Галич и Басиев записали видео, где артисты поют и танцуют от всей души. Блогеру только и остается, как веселиться в четырех стенах квартиры. Теперь в столичный ночной клуб певицу не проведут ни известное имя, ни qr-код. Отметим, что только по такому коду можно попасть в развлекательные заведения Москвы на период нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
«Это напоминание, что сегодня пятница», -написала Ида под видео.
Подписчики остались в восторге от юмора молодых родителей:
«Это шедевр!», «Какие вы клевые!», «Вот оно счастье , когда муж и жена на одной волне», «Какая вы обалденная пара, спасибо за поднятие настроения», «Вы мега крутые!».