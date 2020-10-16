«Сегодня пятница»: Ида Галич и Алан Басиев отрываются по полной

Галич и Басиев записали видео, где артисты поют и танцуют от всей души. Блогеру только и остается, как веселиться в четырех стенах квартиры. Теперь в столичный ночной клуб певицу не проведут ни известное имя, ни qr-код. Отметим, что только по такому коду можно попасть в развлекательные заведения Москвы на период нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

«Это напоминание, что сегодня пятница», -написала Ида под видео.

Подписчики остались в восторге от юмора молодых родителей: