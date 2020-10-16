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«Школьница»: игривая Наталья Рудова сексуально обнажила ножки

37-летняя актриса сфотографировалась в пикантной позе.

«Школьница»: игривая Наталья Рудова сексуально обнажила ножки
Наталья Рудова показала соблазнительные ножки. Фото: Instagram.com/rudovanata

Любительница дерзких образов и коротких платьев Наталья Рудова сделала чувственный снимок в майке на голое тело. Знаменитость надела только верх, оголив загорелые бедра. Получившийся снимок Рудова разместила в Stories своего профиля.

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» продемонстрировала необычную футболку. На ней была изображена сама Рудова. Примечательно, что артистка была одета, как персонаж знаменитого комикса про Бэтмена — злодейка Харли Квинн. Ранее Наталья уже публиковала кадры фотосессии в образе подружки Джокера. Поклонники актрисы подчеркнули, что Рудова напоминает по характеру героиню фильмов DC.

Сейчас же артистка выбрала совсем иной репертуар.

Наталья Рудова
Наталья Рудова в футболке со своим изображением. Фото: Instagram.com/rudovanata

«Школьница», — подписала актриса фото с косичками.

Рудова добавила к детской прическе грубую кожаную косуху и собралась на пятничную прогулку.

Наталья Рудова
Наталья Рудова за рулем своего автомобиля. Фото: Instagram.com/rudovanata

Напомним, что девушка обожает весело проводить вечер пятницы. Она часто посещает столичные бары и клубы с друзьями, в том числе с бывшей девушкой рэпер Тимати. Наталья вначале забегает в салон к Анастасии Решетовой подправить маникюр и прическу, а потом берет подругу и направляется отдыхать в самых дорогих заведениях Москвы.

Тэги

Наталья Рудовасексуальный образСоблазнительная фигураХарли Квинн