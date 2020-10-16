Леди в шляпке: Орбакайте в кардигане и джинсах клеш посетила парикмахерскую

Кристина Орбакайте с семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией – обосновалась в Америке. Там у супруг ведет бизнес, и певица на период пандемии коронавируса предпочла остаться за океаном. И школа Клавы тоже началась там — звездные родители отправили наследницу в третий класс нью-йоркского учреждения.

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Периодически Орбакайте наведывается в Москву. На этот раз певица прибыла на родину и первым делом отправилась почистить перышки – сделать стрижку и покрасить волосы. Звезда преображается у Влада Лисовца, и в этот раз сделала на память с ним фото.

«Когда возвращаюсь домой, сразу лечу в «Контору Владислава Лисовца». Отдаюсь и доверяюсь полностью! Ну а @vladislavlisovets, как всегда, моден и обаятелен», — подписала снимки артистка.

На пороге любимого салона Орбакайте появилась в светлом кардигане с поясом, в вертикальную полоску, а также джинсах-клеш. В качестве головного убора артистка предпочла шляпу.

«Любимая, элегантная, красивая Кристина», «Какие Вы очаровательные!», «Какая вы красивая», «Обворожительная», «Вы прекрасны», — пишут фолловеры в комментариях.