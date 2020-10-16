«Неугомонное желание»: Барбара Пино прокомментировала обвинения в свой адрес

Все чаще скандальный проект о романтических отношениях «Холостяк» заканчивается одинаковым сценарием. После долгих раздумий главный герой выбирает ту самую, делает предложение «руки и сердца» на всю страну, а спустя пару месяцев расстается с избранницей. Так, судьбу Егора Крида разделил и знаменитый стоматолог Антон Криворотов. Недавно 34-летний врач заявил в СМИ, что его возлюбленная — победительница проекта Барбара Пино выдавала себя не за того человека. Однако модель не стала молчать и на своей странице в сети опубликовала саркастический пост.

Барбара написала свою версию инцидента. Финалистка «Холостяка» не стала напрямую обращаться к бывшему возлюбленному. Однако она опубликовала видео с Криворотовым и подчеркнула:

«Я здесь не стану устраивать длинный хайп-баттл и чемпионат по фалометрии».

Пино посмеялась о попытке стоматолога стать медийной личностью. Как и Егор Крид, Антон стал снимать Tик-Ток.

«Ты скользишь не в своей стихии. Всех однодневных и одноразовых персонажей, которые слепо верят что они, и их 2.5 трека кому то интересны, объединяет неугомонное желание постоянно ловить пиар любыми способами за счет других».

Напоследок Барбара сделала замечание, что к серьезным отношениям Антон не готов: