«Горячая»: Брежнева в боди и грубых ботинках сверкнула идеальным прессом

Певица Вера Брежнева тщательно следит за своим питанием и образом жизни. Девушка уделяет пристальное внимание и физической активности — фитнес в ее жизни занимает важное место. И результаты столь тщательной заботы о своем теле — налицо: Брежнева не боится демонстрировать безупречную фигуру, оголяя животик и стройные ноги.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в примерочной в экстравагантном черном боди, подчеркнувшем ее пресс благодаря вырезу на животе.
«Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря», — подписала снимок звезда.
Грубые ботинки на тракторной подошве добавили эффектному образу Брежневой изюминки. Весь аутфит звезды привел фанатов в изумление:
«Горячая», «Шик!», «Красивая Вера, Вы такая юная на этой фотке», «Хорошая жизнь =хорошая фигура», «Вы как всегда прекрасная», «Вы отличной форме!», «Вот это да», «Такая девочка!Приятно. Статуэточка из мрамора», «Вауууууууууу какая фигура, красота бомбическая, шикарный вид», — не скрывают эмоций фолловеры.