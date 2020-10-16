«Горячая»: Брежнева в боди и грубых ботинках сверкнула идеальным прессом

Певица Вера Брежнева тщательно следит за своим питанием и образом жизни. Девушка уделяет пристальное внимание и физической активности — фитнес в ее жизни занимает важное место. И результаты столь тщательной заботы о своем теле — налицо: Брежнева не боится демонстрировать безупречную фигуру, оголяя животик и стройные ноги.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в примерочной в экстравагантном черном боди, подчеркнувшем ее пресс благодаря вырезу на животе.

«Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря», — подписала снимок звезда.

Грубые ботинки на тракторной подошве добавили эффектному образу Брежневой изюминки. Весь аутфит звезды привел фанатов в изумление: