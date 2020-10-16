«Хватит быть такой идеальной!»: Оболенцева в разноцветном бикини запечатлелась на отдыхе

Бизнесвумен, которой в этом году исполнилось 37 лет, великолепно выглядит.

Светская львица Надежда Оболенцева в Instagram порадовала своих поклонников красивым кадром с отдыха. На фотографии она запечатлена на лежаке около песочка. На бизнесвумен красивый разноцветный купальник. Надо ли говорить, что красивая фигура звезды никого не может оставить равнодушным.

«Поймать лучик солнца», — сделала она подпись под фотографией.

«Хватит быть такой идеальной!», «Остолбенеть можно», «Загоняете в комплексы», «Красотка и просто счастливый человек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Оболенцева из семьи дипломатов. Много лет назад у нее был бурный роман с фигуристом Антоном Сихарулидзе. Дело уже шло к свадьбе, но в последний момент церемония отменилась, и они расстались. Первым мужем светской львицы стал бизнесмен Денис Михайлов, с которым она три года жила в США. Второй супруг – также предприниматель Айрат Исхаков. В 2017 году они объявили о разводе. Наконец, третьим мужем Оболенцовой стал режиссер Резо Гигинеишвили. В браке они были всего год.