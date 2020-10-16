«Очень красивый вид!»: Лопырева в шортах и топе-бюстье позировала на балконе отеля

Недавно модель Виктория Лопырева, которая в последние месяцы обосновалась в Турции, сменила локацию и переехала на виллу в Бодруме, находящуюся на побережье. «Мисс Россия – 2003» уже полюбила свое новое место проживания и похвасталась поклонникам, что наслаждается открывшимся с балкона видом:

«Очень красивый вид!», — признала Лопырева. – «Невероятно красивый!».

Сама модель позировала на видео в черном топе-бюстье и бежевых мини-шортах. Для многочисленных поклонников снова нашлась причина для комплиментов – особенности фигуры возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова скрывать не стала, сделав акцент на длине ног.

«Викуша, мы по вам скучали», «Самая красивая и очаровательная», «Вами можно только любоваться», «А где ваш муж?! Давно не видим», «Девушка мечта», «Красавица, с годами все краше», «Само очарование», — пишут фолловеры.

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Напомним, что своего сына Марка Лео манекенщица родила от Игоря Булатова. На момент романа с Лопыревой он состоял в браке. Именно по этой причине, пока мужчина дожидался развода, они с избранницей не могли узаконить отношения. После появления наследника пара расписалась в Грибоедовском дворце бракосочетаний.