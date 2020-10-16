«Люблю тебя, Федор»: Дитковските запечатлелась на нежном фото с сыном от Чадова

Агния Дитковските в Instagram разместила снимок со своим сыном Федей от актера Алексея Чадова. На фотографии звезда сидит с наследником в доме, а рядом с ними можно увидеть большой кусок пиццы. Судя по всему, актриса не запрещает мальчику лакомиться фастфудом. Мать ласково прижимает ребенка к себе и целует его в голову.

«Люблю тебя, Федор», — подписала она фотографию.

«Миллион сердечек. Какой он у вас красивый», «Прекрасный мальчик растет!! Пусть радует всегда своих родителей», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Агния Дитковските и Алексей Чадов закрутили роман, когда вместе снимались в картине «Жара». Затем они на какое-то время расставались, но позже опять сошлись. В августе 2012 года они сыграли свадьбу, а через два года на свет как раз появился их общий сын Федор. После его рождения звездные актеры не были вместе и года. Они окончательно расстались. Известно, что в 2017 году Агния Дитковските во второй раз стала мамой. Кто отец ее ребенка — неизвестно. Актриса тщательнейшим образом охраняет от репортеров свою личную жизнь.