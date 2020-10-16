«Белье забыла надеть!»: Саша Савельева вызывает ревность мужа съемкой в банном халатике

Экс-солистка группы «Фабрика», 36-летняя Саша Савельева 10 лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Пара воспитывает общего сына Леона, которому от рождения чуть больше годика. Молодая мама провоцирует ревность со стороны супруга, публикуя довольно пикантные снимки у себя в Instagram – она предстала перед объективом фотокамеры в банном халате, обнажив плечи и зону декольте.

Кстати, домашнюю одежду Савельева накинула без нижнего белья, что не ускользнуло от внимательных поклонников.

«Фотография просто огонь! Очень красиво», «Белье забыла надеть!», «Какая вы красивая», «Самые красивые глаза», «Идеальная красотка», «А почему не голышом?!», «Сашуля, вы прекрасны», «В восхищении от вашей внешности!» — пишут впечатленные внешностью звезды фолловеры.

Савельева при этом порассуждала на вечную женскую тему «нечего надеть». Девушка столкнула с тем, что вещи, которые она давно не надевает, ей жалко выкидывать. Поэтому она придумала убирать их на время в чемодан, и если что-то вдруг понадобится – это окажется под рукой.