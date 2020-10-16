Безопасная длина: Хромченко выгуляла в Париже актуальный жакет свободного кроя

Телеведущая появилась на улице города в комплекте из пиджака цвета хаки и широких черных брюк.

Фэшн-критик Эвелина Хромченко с началом Парижской недели моды поспешила в столицу Франции, откуда передает подборки трендов и горячие новости из мира моды прямиком с показов. На одном из главных фэшн-событий Хромченко отметилась в жакете оверсайз от отечественного бренда.

Пару стильному элементу гардероба в аутфите теледивы составили широкие черные брюки. Акцентами в образе стали белая стеганная сумочка на цепочке и кроссовки в тон.

Кстати именно такую длину жакета Хромченко назвала безопасной в эфире программы «Модный приговор». Соведущая Александра Васильева дала совет тем, кто выбирает актуальный жакет: избегать укороченных фасонов и отдавать предпочтение удлиненным моделям, доходящим до середины бедра.