Личные архивы: Кузьмин опубликовал фото с Пугачевой времен их романа

Как известно, на протяжении нескольких лет исполнители были вместе, но свадьбу так и не сыграли.

Певец Владимир Кузьмин в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен в обществе своей бывшей возлюбленной Примадонны отечественной эстрады. Фотографии больше тридцати лет. Как известно, в 1986-87 годах у звезд был роман. На снимке еще достаточно молодые Кузьмин и Пугачева сидят в летнем кафе. Судя по всему, дело происходит где-то за рубежом во время их совместной концертной деятельности.

«Как бы вы подписали это фото?» — спросил своих подписчиков Кузьмин.

«Две звезды – две светлых повести», «Молодость — ты, как времени замок и захочешь не взломаешь, чтобы взглянуть еще разок! Красивые, молодые, талантливые!», «Это было недавно, это было давно. Фотография — обалденная! Опрокидывает во времена нежной юности… Детства… Спасибо огромное, Володя, за публикацию!» — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что у Пугачевой и Кузьмина в свое время были серьезные отношения. Они вместе ездили на гастроли, посещали с концертами страны Европы. Певец писал песни для своей второй половинки. Однако позже они резко прекратили всякое сотрудничество.