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Стриженова показала уникальный купальник, который может стать идеальным боди на вечер

Как отметила Александра, данный вид наряда способствует идеальному загару.

Стриженова показала уникальный купальник, который может стать идеальным боди на вечер
Александра Стриженова. Фото: Globallookpress.com

Младшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой — Александра в Instagram представила уникальный купальник, благодаря которому теперь у нее всегда идеальный загар.

«Внедряем летние вещи в осенний гардероб. Эти купальники, кстати, способствуют идеальному загару, не оставляют следов на коже, заменяют солнцезащитный крем и моментально сохнут. А еще, если нужно, становятся идеальным боди на вечер».

Александра Стриженова

«Ты, Сашенька, в нем просто красотка», «Саша, казалось бы, куда красивее, но ты можешь», «Богиня красоты. По-другому и не скажешь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Александре Стриженовой исполнится двадцать лет. Она выросла невероятной красавицей. Сейчас Александра учится в Московском государственном университете на факультете высшей школы современных социальных наук. Ранее девушка посещала балет «Тодес», а также занималась художественной гимнастикой.

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