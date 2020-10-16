Стриженова показала уникальный купальник, который может стать идеальным боди на вечер

Младшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой — Александра в Instagram представила уникальный купальник, благодаря которому теперь у нее всегда идеальный загар.

«Внедряем летние вещи в осенний гардероб. Эти купальники, кстати, способствуют идеальному загару, не оставляют следов на коже, заменяют солнцезащитный крем и моментально сохнут. А еще, если нужно, становятся идеальным боди на вечер». Александра Стриженова

«Ты, Сашенька, в нем просто красотка», «Саша, казалось бы, куда красивее, но ты можешь», «Богиня красоты. По-другому и не скажешь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Александре Стриженовой исполнится двадцать лет. Она выросла невероятной красавицей. Сейчас Александра учится в Московском государственном университете на факультете высшей школы современных социальных наук. Ранее девушка посещала балет «Тодес», а также занималась художественной гимнастикой.