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«Словно голая»: Горбань в мокром лифе блеснула очертаниями соблазнительного бюста

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева взбудоражила фанатов роскошными снимками в бассейне.

«Словно голая»: Горбань в мокром лифе блеснула очертаниями соблазнительного бюста
Мария Горбань. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Мария Горбань не скрывает: она вполне довольна своей внешностью и фигурой. При том, что у актрисы из сериала «Кухня» есть дочь, теледива выглядит так, словно никогда и не рожала. Точеная талия, красивая линия декольте, округлые бедра, упругая грудь — все это сводит с ума мужскую половину человечества. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева не понаслышке знает, как привлечь к себе внимание поклонников, то и дело публикуя в Instagram пикантные и сочные кадры в мини-бикини. На этот раз девушка облачилась в тонкий просвечивающий лиф от купальника, который не смог скрыть роскошный бюст знаменитости.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в мокром бикини засветила волнующие изгибы и соблазнительную грудь. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«До чего же пленительная!! Как гурия из султанских покое», «Грудь роскошная тут и пуш-ап не нужен, все идеально», «Словно голая!», «Машуля, вы шикарная и обворожительная!!», «Зажигалочка, какая яркая и эффектная», «Нагиев явно оторопел», «Блонд определенно ваше, очень ярко», «Как же вас не полюбить», «Глазки прикрыты, очень томно», «Самая любимая актриса», «Мда, Димон бы не выдержал!! Такой провокации», «А при чем тут вообще Нагиев? У нее муж есть, вот он то и пусть не выдерживает», «Очаровательное создание», «Мечта любого мужчины», — отметили поклонники.

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