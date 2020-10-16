«Словно голая»: Горбань в мокром лифе блеснула очертаниями соблазнительного бюста

Мария Горбань не скрывает: она вполне довольна своей внешностью и фигурой. При том, что у актрисы из сериала «Кухня» есть дочь, теледива выглядит так, словно никогда и не рожала. Точеная талия, красивая линия декольте, округлые бедра, упругая грудь — все это сводит с ума мужскую половину человечества. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева не понаслышке знает, как привлечь к себе внимание поклонников, то и дело публикуя в Instagram пикантные и сочные кадры в мини-бикини. На этот раз девушка облачилась в тонкий просвечивающий лиф от купальника, который не смог скрыть роскошный бюст знаменитости.

«До чего же пленительная!! Как гурия из султанских покое», «Грудь роскошная тут и пуш-ап не нужен, все идеально», «Словно голая!», «Машуля, вы шикарная и обворожительная!!», «Зажигалочка, какая яркая и эффектная», «Нагиев явно оторопел», «Блонд определенно ваше, очень ярко», «Как же вас не полюбить», «Глазки прикрыты, очень томно», «Самая любимая актриса», «Мда, Димон бы не выдержал!! Такой провокации», «А при чем тут вообще Нагиев? У нее муж есть, вот он то и пусть не выдерживает», «Очаровательное создание», «Мечта любого мужчины», — отметили поклонники.