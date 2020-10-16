«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке

Звезда многих скандальных телешоу на российском телевидении Диана Шурыгина в Instagram разместила очередной откровенный кадр. На фотографии она находится на «райском острове» — на Мальдивах. Девушка на снимке практически полностью обнажена. Она при этом прикрывает грудь руками.

«Девушка-маугли», «Дианочка, вы просто прекрасны», «Очень интересно узнать, как у Дианы продвигается музыкальная карьера?! Когда ждать выхода нового альбома?!» — стали спрашивать Шурыгину подписчики.

Напомним, что Диана Шурыгина прославилась на всю страну после странной и загадочной истории с изнасилованием. Все произошло на ее родине в Ульяновске, где она тогда проживала. Событие вызвало широкий общественный резонанс.

В декабре 2016 года Ульяновский суд признал 21-летнего Сергея Семенова виновным в изнасиловании. Ему дали восемь лет колонии, однако на свободу молодой человек вышел уже через год по УДО. Сама Шурыгина стала звездой программы «Пусть говорят». Одни участники шоу ее откровенно недолюбливали и говорили, что она распущена, другие считали, что она действительно пострадала от рук насильника.