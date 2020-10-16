Стильная осень: Брухунова прогулялась по набережной Тулы в красном свитшоте от Гагариной

31-летняя Татьяна Брухунова активно ведет и развивает свой микроблог в Instagram. С рождением ребенка от Евгения Петросяна поклонников у девушки значительно прибавилось, и молодая мамочка поспешила напомнить фолловерам о правилах своей странички.

Для этого она обратилась к подписчикам о том, что в ее аккаунте нет места злости, зависти, агрессии. Как и нет обсуждений политики. И подчеркнула: «Мой профиль не равно негатив! Здесь позиция «что вижу, то пою» не работает! За каждый комментарий вы несете ответственность».

Девушка опубликовала снимок, на котором позирует на набережной в Туле — родном городе Брухуновой. Для прогулки она выбрала красный свитшот от Полины Гагариной и черные брюки. Многие поклонницы заметили, что в лаконичном и простом аутфите девушка выглядит не менее стильно, чем в брендовых нарядах.